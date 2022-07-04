إريكسن يعود للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد

في مفاجأة من العيار الثقيل، بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أعتاب حسم التعاقد مع الدنماركي المخضرم كريستين إريكسن لاعب وسط برينتفورد الإنجليزي السابق.

وانتهى عقد إريكسن مؤخراً مع فريق برينتفورد مما حوله للاعب حر، بعد قضاء 6 أشهر داخل جنبات النادي الذي انضم إليه مطلع العام الحالي.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية في تقرير لها إن “مانشستر يونايتد سيوقع مع كريستيان إريكسين عقداً لثلاث سنوات كلاعب حر، وقد تم الاتفاق على كل شيء”.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد حضرت العقود لتوقيعها، وتم حجز مكان لخضوع اللاعب للكشف الطبي هذا الأسبوع.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إيريك تين هاج مدرب يونايتد والمدير الفني السابق لأياكس أمستردام، نادي إريكسن من 2010 إلى 2013، كان له الدور الأكبر في حسم الصفقة، من خلال الاتصال باللاعب مرتين لشرح مشروعه في أولد ترافورد.

وحسم إريكسن قراره بشكل نهائي الإثنين، وأبلغ به إدارتي يونايتد وبرينتفورد، وفقا للصحيفة الإنجليزية.

ويأتي الانتقال إلى مانشستر يونايتد ليعيد إريكسن إلى عالم الكبار، بعد نحو عام من سقوطه مغشيا عليه في لقاء منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا يوم 12 يونيو/حزيران 2021، في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2021.

وسقط يومها إريكسن في ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث تم إجراء إنعاش قلبي له بعد توقف النبض إثر إصابة اللاعب بنوبة قلبية.

الحالة الصحية غير المستقرة تسببت في رحيل إريكسن عن إنتر ميلان الإيطالي بعدها، قبل أن ينضم الشتاء الماضي إلى برينتفورد الذي قدم معه أداءات قوية حيث سجل هدفاً وصنع 4 في 11 مباراة.

يذكر أن إريكسن له سجل قوي ضد يونايتد، حيث لعب 16 مباراة ضده فاز في 6 وتعادل مرة وخسر 9 مرات وسجل هدفين وصنع 5.