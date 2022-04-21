إريك تن هاج مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد حتى يونيو 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعيين الهولندي إيريك تن هاج مدربا دائما لفريقه بداية من الموسم المقبل خلفا لمدربه المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك الذي ينتهي عقده أخر الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان “يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إيريك تن هاج مدربا للفريق الأول للرجال بداية من نهاية الموسم الحالي حتى يونيو 2025 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بعد أن يتم استخراج تصريح عمل له”.

وبهذا يكون تن هاج (52 عاما) مدرب أياكس أمستردام الحالي خامس مدرب دائم يعينه مانشستر يونايتد منذ اعتزال مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في 2013 بعد ديفيز مويز ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشار.

وتولى رانجنيك وبصفة مؤقتة قيادة الجهاز الفني ليونايتد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب إقالة سلفه سولشار على أن يتولى دورا استشاريا في النادي لمدة عامين بعد انتهاء عقده المؤقت الحالي.

وتولى تن هاج تدريب أياكس أمستردام خلال موسم 2017-2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في موسمي 2019 و2021 والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

ولمدة طويلة توقعت العديد من الأطراف تولي تن هاج المهمة في يونايتد.

وسبق لتن هاج العمل مع الفريق الثاني في بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال المدرب الهولندي في بيان ليونايتد “يشرفني كثيرا تعييني مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس كثيرا للتحدي الذي ينتظرني.

“أعرف تاريخ هذا النادي العظيم وشغف جمهوره وكلي تصميم وعزم على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه”.

وأضاف قوله “سيكون من الصعب ترك أياكس بعد هذه السنوات الرائعة معه ويمكنني التأكيد للجمهور بالتزامي الكامل بالتركيز على تحقيق النجاح في نهاية الموسم قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.”