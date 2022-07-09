السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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إزالة الأشجار في غابات الأمازون وصلت إلى مستوى قياسي

منذ 36 دقيقة
غابات الامازون

غابات الامازون

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أظهرت بيانات حكومية مبدئية الجمعة أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها خمسة أضعاف مساحة مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية إنه تم من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران إزالة 3988 كيلومترا مربعا في المنطقة.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6 في المئة عن نفس الأشهر من العام الماضي وأعلى مستوى خلال تلك الفترة، منذ أن بدأت الوكالة في تجميع السلسلة الحالية من بيانات إزالة الغابات في منتصف عام 2015.

وارتفع الدمار 5.5 في المئة في يونيو حزيران إلى 1120 كيلومترا مربعا وهو أيضا رقم قياسي لذلك الشهر من العام.

وتحتوى الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم، على كميات كبيرة من الكربون، والتي يتم إطلاقها مع تدمير الأشجار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتغير المناخ.

وبدأت إزالة الأشجار تزحف إلى عمق الغابة. وفي الأشهر الستة الأولى من العام سجلت ولاية أمازوناس الواقعة في قلب الغابات المطيرة دمارا أكبر من أي ولاية أخرى لأول مرة.

    المصدر :
  • رويترز

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