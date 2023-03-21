إشبيلية يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

أعلن إشبيلية المتعثر إقالة مدربه خورخي سامباولي من منصبه، الثلاثاء، حيث يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخسر إشبيلية أربع مرات في آخر سبع مباريات، من بينها هزيمة بنتيجة 6-1 أمام أتليتيكو مدريد.

ورغم أن إشبيلية تأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي فإنه يحتل المركز 14 في الدوري المحلي برصيد 28 نقطة بعد الخسارة 2-صفر أمام مضيفه خيتافي يوم الأحد وقبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وسبق للأرجنتيني سامباولي (63 عاما) تدريب إشبيلية في موسم 2016-2017 كما قاد منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

وقال إشبيلية في بيان “عقب الهزيمة في ضيافة خيتافي، والتي تركت الفريق بالقرب من منطقة الهبوط، قرر النادي الانفصال عن المدرب الأرجنتيني قبل التوقف الدولي.

“لن يقود سامباولي مران اليوم… ويعمل النادي بالفعل على تعيين مدرب جديد في أقرب وقت ممكن”.

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي في التتويج بالدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب ويلعب ضد مانشستر يونايتد في الدور المقبل.

ويحل إشبيلية ضيفا على قادش صاحب المركز 15 في الدوري المحلي بعد انتهاء التوقف الدولي في الأول من أبريل نيسان.