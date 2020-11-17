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إصابة النجم لويس سواريز بفيروس كورونا

منذ 9 دقائق
لويس سواريز

لويس سواريز

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أصيب النجم الأوروغوياني مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أن سواريز سيغيب عن مواجهة البرازيل الثلاثاء في مونتيفيديو في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأوضح الاتحاد الأوروغوياني أنه فضلا عن سواريز، أصيب حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الإعلامي في المنتخب.

وقال في بيان “الفحوصات التي أجريت على الأعضاء الآخرين سلبية”.

وأوضح أن هذه الحالات الثلاث الجديدة التي “تتمتع بصحة جيدة”، تضاف إلى إصابة المدافع ماتياس فينيا الذي أثبتت الفحوصات إصابته بعد فوز الأوروغواي على كولومبيا (3-صفر) مساء السبت في بارانكيا.

ويشكل غياب سواريز ضربة موجعة للأوروغواي التي تحتل المركز الثالث في التصفيات برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات والتي ستخوض المباراة الثانية في غياب نجمها نيمار دا سيلفا بسبب إصابته في عضلات المحالب وعودته الى فرنسا للالتحاق بفريقه باريس سان جرمان.

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