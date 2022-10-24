إصابة تحرم برشلونة من مدافعه حتى نهاية 2022

تكبّد فريق برشلونة خسارة جديدة تتمثل بحرمانه من جهود أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع حتى نهاية العام الحالي.

وكان “سيرجي روبرتو”، الظهير الأيمن لبرشلونة، تعرّض لإصابة خلال الانتصار بنتيجة (4-0) على أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة 11 من الليغا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيانًا قال فيه: “يعاني لاعب الفريق الأول سيرجي روبرتو من خلع في الكتف الأيسر، وسيغيب عن الفريق، وعودته تعتمد على مدى تعافيه”.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنّ روبرتو لن يستطيع المشاركة في أي مباراة مع برشلونة قبل استئناف الليغا في 30 أو 31 كانون الأول المقبل عقب انتهاء كأس العالم.

يُذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.