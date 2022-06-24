إصابة شخص في اصطدام قاربين أثناء تصوير فيلم كوميدي

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصا أصيب بجروح عندما اصطدم زورقان سريعان ببعضهما البعض اليوم الجمعة أثناء تصوير الجزء الثالث من سلسة الأفلام الكوميدية الرومانسية “ماي بيج فات جريك ويدينج” (حفل زفافي اليوناني الضخم).

وأسفر الحادث الذي وقع قبالة شاطئ ثيماري في جنوب أثينا عن انقلاب أحد القاربين. وقال خفر السواحل إن 16 شخصا إجمالا كانوا على متن القاربين وإنه جرى نقل شخص مصاب بجروح طفيفة إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وقال مسؤول في خفر السواحل “كل الركاب بخير”.

وحقق الجزء الأول من السلسلة في عام 2002 الذي يدور حول محاولات الأمريكية ذات الأصول اليونانية تولا إقناع عائلتها بقبول حبيبها غير اليوناني إيان نجاحا كبيرا وجمع نحو 368 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما رُشحت كاتبة الفيلم وبطلته في ذات الوقت نيا فاردالوس لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو عن الفيلم الذي تبعه جزء ثان في عام 2016.