السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل

منذ 42 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير إعلامية أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تعرضت لإصابة حادة في رجلها، تستدعي نقلها إلى خارج البلاد من أجل العلاج.

وجاء في التفاصيل أن عبد الوهاب وقعت أرضاً في منزلها عقب انزلاق قدمها، وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضعت لها إصابتها بالرباط الصليبي.

وأكّدت مصادر مقرّبة من شيرين أنها في صدد اتمام اجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.

وكانت شيرين كشفت مطلع الأسبوع الحالي الكثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة، أثناء حلولها ضيفة برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس.

وتحدثت عن أسباب حلاقة شعرها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب في كانون الأول من عام 2021 الماضي.
وقالت: “أنا فعلاً فتحت صفحة جديدة وكإني بغسل نفسي”، مضيفةً أن “الشعر الجديد طلع لذيذ”.

وردّت على الاتهامات التي طالتها بخصوص علاجها من إدمان المخدرات.

    المزيد من منوعات

    لا تفسير علميًا مثبَتًا.. مدينة نيجيرية "غزيرة" بالتوائم تحتفل بظاهرتها الفريدة (صوَر)
    يورغن كلوب
    كلوب: هالاند أفضل مهاجم بالعالم ومن الصعب منافسة السيتي
    ستيفن جيرارد
    مدرب أستون فيلا يسعى لمصالحة الجمهور من بوابة تشيلسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
    حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا