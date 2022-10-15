إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تعرضت لإصابة حادة في رجلها، تستدعي نقلها إلى خارج البلاد من أجل العلاج.

وجاء في التفاصيل أن عبد الوهاب وقعت أرضاً في منزلها عقب انزلاق قدمها، وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضعت لها إصابتها بالرباط الصليبي.

وأكّدت مصادر مقرّبة من شيرين أنها في صدد اتمام اجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.

وكانت شيرين كشفت مطلع الأسبوع الحالي الكثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة، أثناء حلولها ضيفة برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس.

وتحدثت عن أسباب حلاقة شعرها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب في كانون الأول من عام 2021 الماضي.

وقالت: “أنا فعلاً فتحت صفحة جديدة وكإني بغسل نفسي”، مضيفةً أن “الشعر الجديد طلع لذيذ”.

وردّت على الاتهامات التي طالتها بخصوص علاجها من إدمان المخدرات.