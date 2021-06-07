إصابة قائد منتخب إسبانيا بكورونا

قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، اعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة قائد منتخب البلاد، سيرجيو بوسكيتس، بفيروس كورونا.

نشر الاتحاد الإسباني عبر حسابه على موقع “تويتر” بيانا ذكر فيه: “بكل أسف يعلن الاتحاد ان نتائج اختبار قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا المستجد”.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. ℹ️ Más información: https://t.co/SpLrAn0mEC pic.twitter.com/GabI1o8KLg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2021

​وتابع بقوله إن إصابة اللاعب ظهرت في نتائج الاختبار التي تجرى في مركز تدريب المنتخب الإسباني في لاس روزاس، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على اللاعب.

من المقرر أن يستهل منتخب إسبانيا مشواره في “يورو 2020” بمواجهة السويد يوم 14 حزيران، ثم سيلتقي منتخب بولندا يوم 19 منه، ويلعب مع سلوفاكيا يوم 23 حزيران، والمباريات جميعها ستقام في مدينة إشبيلية الإسبانية.