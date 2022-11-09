إصابة قد تُبعد لاعب بايرن ميونخ عن كأس العالم

أعلن بايرن ميونيخ إصابة مهاجمه السنغالي “ساديو ماني” في الساق اليمنى يغيب على إثرها عن المباراة الأخيرة للفريق قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، ما يثير شكوكًا حول مشاركته في البطولة التي تقام في قطر.

واضطر ماني للخروج بعد 20 دقيقة من بداية المباراة في فوز فريقه 6-1 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، ويغيب على إثر الإصابة عن مواجهة شالكه يوم السبت المقبل.

وأضاف بايرن أن ماني (30 عاما) سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة.

وقال بايرن في بيان: “سيخضع لمزيد من الفحوصات في الأيام القادمة ويتواصل بايرن كذلك مع الجهاز الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم”.

وماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام، لاعب محوري للسنغال التي تستهل مشوارها بكأس العالم في 21 نوفمبر تشرين الثاني أمام هولندا، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك الإكوادور وقطر.

هذا وسجّل ماني ركلة الترجيح التي قادت السنغال للفوز على مصر، وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها في شباط الماضي.

ومن المقرّر أن يعلن “أليو سيسي”، مدرّب السنغال، التشكيلة النهائية لكأس العالم يوم الجمعة.