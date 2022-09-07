إصابة كريم بنزيمة تعكر فوز ريال مدريد على سيلتيك بدوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد 3-صفر على سيلتيك في المباراة الأولى للفريقين ضمن المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 6-9-2022)، لكن الفريق الإسباني تلقى ضربة قوية بعد إصابة المهاجم كريم بنزيمة في الركبة في الشوط الأول.

وهز فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدن هازارد الشباك في الشوط الثاني لحامل اللقب أمام مدرجات ممتلئة في ملعب سيلتيك بارك، وكان محظوظا عدة مرات بعد إهدار الفريق الاسكتلندي العديد من الفرص.

وتمتع سيلتيك ببداية رائعة، حيث صنع العديد من الفرص أمام جماهيره لكنه افتقر للفاعلية أمام المرمى ليعاقبه بطل أوروبا 14 مرة.

وأهدر ليل عبادة فرصتين مبكرتين لسيلتيك، وسدد كالوم ماكجريجور كرة بعيدة المدى ارتدت من القائم في الدقيقة 20، وبعد ذلك بدقائق كاد إيدر ميليتاو أن يمنح صاحب الأرض التقدم بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد تمريرة ريو هاتاتي العرضية.

ومرت تسديدة فيدريكو بالبيردي لاعب ريال مدريد بجوار المرمى في الدقيقة 30، قبل أن يتوقف اللعب لإصابة بنزيمة في الركبة اليمنى.

وغادر المهاجم الفرنسي الملعب ليشارك هازارد بدلا منه.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد شبكة موفيستار بلس “علينا الانتظار لمعرفة نتيجة الفحوصات في الغد، لكن الانطباع الأول من الطاقم التدريبي أن الإصابة ليست خطيرة”.

وأنقذ جو هارت حارس سيلتيك فرصة من فينيسيوش، ومحاولة أخرى من ميليتاو قبل نهاية الشوط الأول.

وكان سيلتيك الطرف الأفضل بعد الاستراحة، وأهدر البديل دايزن مايدا فرصة محققة عندما أطاح بالكرة من مدى قريب.

لكن ريال كان حاسما وأجهز على المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف من ثلاث تسديدات فقط على المرمى في الشوط الثاني.

وكان فينيسيوس هو البادئ بالتسجيل عندما سدد الكرة من مسافة قريبة اثر عرضية بالبيردي في الدقيقة 56.

وبعدها بأربع دقائق، عزز مودريتش من تقدم الفريق الضيف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واختتم البديل هازارد الثلاثية في الدقيقة 77 بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من داني كاربخال.

وأبلغ توني كروس شبكة موفيستار بلس “لم نتوقع أن تكون مباراة سهلة، فهذا الأسبوع انتصر (سيلتيك) 4-صفر على رينجرز وصيف الدوري الأوروبي، سيلتيك يقدم أداء رائعا في الوقت الحالي”.

وأضاف “كنا بحاجة للتحلي بالصبر والهدوء وانتظار الفرص. خبرتنا لعبت دورا كبيرا”.