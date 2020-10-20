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إصابة مهاجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 12:47 صباحًا
فريق بايرن ميونخ

فريق بايرن ميونخ

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أعلن نادي بايرن ميونخ عن إصابة لاعب مركز الجناح لفريقه، سيرج ديفيد غنابري بفيروس كورونا مشيرا إلى أن اللاعب لن يشارك في مباراة الأربعاء ضد أتليتيكو مدريد الإسباني، ولكن أكد النادي مطمئنا جماهير غنابري بأن صحته جيدة ولا تستدعي القلق .

ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، عن النادي البافاري أن اللاعب البالغ 25 عاما في “وضع جيد”، وأنه “موجود في الحجر الصحي في منزله”.

ولم يقدم النادي أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بفيروس كورونا على الفريق بأكمله وعن وضع مباراة الأربعاء، أو إذا كان سيضع لاعبين آخرين في الحجر.

سيرج غنابري

سيرج غنابري

وكان غنابري قد شارك في مباراة الدوري يوم السبت ضد أرمينيا بيليفيلد (4-1)، الأمر الذي يثير المخاوف بإمكانية أن تكون هناك حالات إيجابية أخرى في الفريق الفائز الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال، قبل أن يضيف لقبي كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر المحلية.

وبدأ جنابري مسيرته المهنية في إنجلترا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك لأول مرة كمحترف في سبتمبر 2012. كما قضى فترة قصيرة على سبيل الإعارة مع وست بروميتش ألبيون قبل أن يعود إلى ألمانيا للانضمام إلى فيردر بريمن في عام 2016. في عام 2017، وقع مع بايرن ميونخ قبل إعارته إلى هوفنهايم لموسم 2017–18. في 2018–19، موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، فاز بلقب الدوري الألماني وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم.

بعد مشاركته مع ألمانيا في مختلف مستويات الشباب، شارك جنابري لأول مرة دوليًا في نوفمبر 2016 في مباراة تصفيات كأس العالم 2018 ضد سان مارينو، وسجل هاتريك في الفوز 8–0.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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