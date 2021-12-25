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إطلاق اسم "الزملكاوي صلاح فخر العرب" على حديقة في نادي الزمالك

25 - ديسمبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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أطلق مسؤولو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اسم نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، على إحدى الحدائق الموجودة داخل مقر النادي.

وعلقت إدارة الفريق الأبيض، لافتة تحمل اسم نجم ليفربول، وكتب عليها “حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب”، في إشارة إلى انتمائه لنادي الزمالك.

وشهدت الأيام الماضية، وضع عدد من أسماء نجوم الزمالك السابقين على حدائق القلعة البيضاء داخل مقر النادي.

يذكر أن صلاح لم يلعب لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري، ليبدأ رحلته في أوروبا حيث تناقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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