إطلاق سراح المتهمة بسرقة حاسوب بيلوسي

بعد توجيه الاتهام اليها بأنها ساعدت في سرقة حاسوب محمول من مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، قرر قاض فيدرالي إطلاق سراح المرأة في بنسلفانيا .

وأطلق القاضي مارتن كارلسون، سراح رايلي جون ويليامز (22 عاما)، وأصبحت في عهدة والدتها، كما منعها من السفر وأمرها بالمثول أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين لمتابعة قضيتها.

وويليامز متهمة بالسرقة والعرقلة والتعدي على ممتلكات الغير، بالإضافة إلى الدخول العنيف والسلوك غير المنضبط على أراضي الكابيتول.

وخلال الجلسة، قال القاضي كارلسون إن “هذه الجرائم خطيرة، لكن وليامز ليس لديها سجل جنائي سابق”.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في دعوى قضائية يوم الأحد إن ويليامز شوهدت على شريط فيديو وهي تأخذ “كمبيوترا محمولا أو محرك أقراص” من مكتب بيلوسي، ويجري التحقيق فيما إذا كانت قد حاولت “بيع الجهاز للمخابرات الروسية”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ويليامز سلمت نفسها للشرطة المحلية يوم الاثنين.