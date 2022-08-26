الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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إطلالة مثيرة تعرّض ميريام فارس للانتقاد

منذ 21 ثانية
ميريام فارس

ميريام فارس

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تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس، لموجة من الانتقادات، بعد ظهورها بشكل مثير في حفلها الأخير بالسعودية.

وأحيت ميريام حفلا كبيرا، في موسم الجيمرز، وظهرت على خشبة المسرح بإطلالة جريئة إلى حد كبير، إذ ارتدت Jumpsuit بألوان صاخبة، الأزرق والبرتقالي، والتصميم لجان بيير خوري الذي تتعاون معه النجمة الشهيرة في السنوات الأخيرة.

وأصدرت ميريام فارس مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “قضيها انبساط”، من كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع هاني ربيعة، وتم تصوير الأغنية في برلين، وظهرت فيها ميريام بإطلالة عصرية وقدمت في الكليب الغنائي رقصة من تصميمها الخاص.

كما أعلنت ميريام في تصريحات صحفية، أنه جار التفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مشاركتها في حفل كأس العالم في قطر 2022، مؤكدة أنها بدأت في اختيار الأغنية المناسبة للحفل.

ميريام فارس

ميريام فارس

 

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