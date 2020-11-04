إعلامية كويتية تهز الرأي العام بنشرها وثيقة زواج سعاد حسني من هذا النجم

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة واسعة بعد نشرها على صفحتها الشخصية على انستغرام وثيقة تؤكد الشائعات القديمة عن علاقة حب جمعت الممثلة سعاد حسني بالنجم عبدالحليم حافظ، وتظهر الوثيقة عقد زواج عرفي بين النجمين رغم نفي الخبر لمدة سنين طويلة.

وعلقت مي العيدان، عبر صفحتها على “إنستغرام”: “عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي”، دون المزيد من التفاصيل.

وكان ​محمد شبانة​، نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن “العندليب لم يتزوج من سعاد حسني”، مشيرا إلى أنه يمتلك شرائط بصوته ولم يذكر فيها أي شيء عن هذا الموضوع.

أما شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم، فكشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمر/ أيلول 2016، وثيقة زواج سعاد حسني من عبد الحليم عرفيا، المحررة عام 1960.

وتوفيت ساندريلا الشاشة إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.

اهتمت مصر بالوفاة وطلب الرئيس المصري محمد حسني مبارك آنذاك من سفير مصر في لندن عادل الجزار سرعة انهاء الترتيبات الخاصة بعودتها إلى القاهرة. وكان في استقبال الجثمان بمطار القاهرة وفود رسمية من وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والخارجية وممثل عن رئيس الجمهورية ومجلس نقابة الممثلين والسينمائيين وأصدقاء وأقاربها.