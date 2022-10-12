إعلامي لبناني يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ دينا حايك

تحدث الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن تطور خطير للحالة الصحية للفنانة دينا حايك، وكشف تفاصيل جديدة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي.

ورد إيلي باسيل في فيديو بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، على سؤال حول تدهور صحة دينا حايك، مؤكدا أن صحتها ليست في حالة جيدة وطلب الدعاء لها.

وكشف إيلي باسيل أن دينا حايك في المرحلة الثالثة من مرض سرطان الثدي، والتي ينتشر فيها الورم من الثدي إلى العقد الليمفاوية المحيطة، وقد يتدهور الأمر أكثر بعد انتشاره بشكل عدواني في المنطقة العليا، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، إذ إن المرحلة الرابعة تمثل انتشار السرطان في باقي أعضاء الجسم.

وكشفت حايك عن إصابتها بمرض سرطان الثّدي من خلال إعادة نشر تغريدات تؤكد الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وفي التّفاصيل، فأفادت التغريدات أنّ حايك مصابة بسرطان الثّدي منذ نحو 6 أشهر، وهي تخضع للعلاج في أحد مستشفيات بيروت، لمحاربة المرض الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

وقد تفاعل الوسط الفني وجمهور دينا حايك بشكلٍ واسع مع خبر مرضها وتمنّوا لها الشفاء العاجل في تغريدات غزت منصات التواصل الإجتماعي.