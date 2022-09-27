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إعلام وجمهور البرتغال لا يريدون رونالدو!

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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يتعرّض “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، لانتقادات تهدف لاستبعاده من التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام منتخب إسبانيا.

ويلتقي المنتخبان، الثلاثاء، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو يتعرض مؤخرا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية، بالإضافة إلى المشجعين، بسبب الأداء الضعيف الذي يقدمه.

وشارك رونالدو أساسيا خلال الفوز (4-0) على التشيك بالجولة الماضية من دوري الأمم، لكنّه لم يسجّل أي هدف.

وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية عن كريستيانو بعد المباراة “القليل من رونالدو.. المزيد من البرتغال”.

وتدعو الصحيفة إلى عدم مشاركة رونالدو أساسيا أمام إسبانيا، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها والأهداف التي أحرزها هذا الموسم.

وتقترح الصحيفة أن يكون “برونو فرنانديز” قائد المنتخب البرتغالي على أرض الملعب أمام إسبانيا.

كما أجرت الصحيفة استطلاع رأي حول رونالدو، وصوّت 57% من المشجعين بأن نجم مانشستر يونايتد ينبغي ألّا يشارك أساسيا ضد إسبانيا.

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