إقالة إينس من تدريب ريدينج في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

أقال ريدينج مدربه بول إينس، الثلاثاء، حيث يحتل المركز 22 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم عقب خصم ست نقاط من رصيده الأسبوع الماضي ما جعله مهددا بالهبوط للدرجة الثالثة.

وقال النادي في بيان إن نويل هانت، مدرب فريق تحت 21 عاما، سيتولى المسؤولية في المباريات الخمس المتبقية هذا الموسم.

وحصل إينس، لاعب الوسط السابق في منتخب إنجلترا وفريقي مانشستر يونايتد وليفربول، على منصبه بشكل مؤقت في فبراير شباط العام الماضي حين كان الفريق مهددا بالهبوط قبل أن يحصل على الوظيفة بدوام كامل في مايو أيار.

ولم يحقق ريدينج أي فوز في آخر ثماني مباريات وتراجع إلى منطقة الهبوط بعد خسارته 2-1 أمام بريستون نورث إند أمس الاثنين.

وعوقب ريدينج بخصم ست نقاط من رصيده الأسبوع الماضي بسبب فشله في الامتثال لقيود الميزانية.

وسبق وأن تعرض النادي لعقوبة خصم ست نقاط من رصيده في 2021 بعد الاعتراف بتجاوز حدود الربح والاستدامة مع فرض عقوبة إضافية من ست نقاط إذا لم يتم الوفاء بخطة العمل المتفق عليها.

ويستضيف ريدينج في المباراة المقبلة بيرنلي، متصدر دوري الدرجة الثانية، والذي ضمن الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.