إقالة شرطيين في بريطانيا بسبب تعليقات مسيئة لـ ميغان ماركل

أقالت السلطات البريطانية اثنين من أفراد الشرطة في بريطانيا بسبب تعليقاتهما على “ميغان ماركل”، زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس، تضمنت نكتة عنصرية.

ووفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات “غير لائقة” بحقها عبر واتس آب.

وقال الشرطيان إن ميغان ماركل “شخصية كرتونية مناهضة للسود”.

ونظرت هيئة تحقيق في رسائل كتبها “سوكديف جير” و”بول هيفورد”، وهما من شرطة بيثنال غرين شرق لندن، عبر مجموعة على تطبيق واتس آب في 2018.

وخلصت الهيئة إلى أن الاثنين ارتكبا “سوء سلوك جسيمًا”.

الى ذلك، استمعت الهيئة إلى المزيد من التفاصيل عن رسائل تنطوي على عنصرية، إحداها تتضمن إهانة عنصرية لدوقة ساسكس قبل زواجها من الأمير هاري بقليل.

في السياق، أشار “موريس كوهن”، رئيس هيئة التحقيق، الى أن الرسائل التي بعث بها الاثنان تضمنت إهانات “لاذعة وتمييزية لعدد من الأشخاص بعضهم من المجتمع المحلي” الذي يعملان فيه.

كما اتهم الاثنان بـ”التقاعس عن الإبلاغ عن رسائل مسيئة بعث بها أعضاء آخرون في المجموعة” عبر تطبيق واتس آب.

وفي جلسة استماع سابقة، قال كوهن: “ألحقت الرسائل في تلك المجموعة أضرارًا بالغة بسمعة شرطة العاصمة بصفة عامة”.

وأشار إلى أن هذا المحتوى أرسل على مجموعة المحادثة على تطبيق واتس آب “على مدار فترة طويلة”، وأنه كان ينبغي على جير وهيفورد أن يكتشفا “الطبيعة غير المقبولة” لتلك الرسائل.