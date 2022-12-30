إلغاء عرض لراقص على مسرح إيطالي.. والسبب بوتين!

ألغى مسرح إيطالي (الجمعة 30-12-2022) عرضا لراقص روسي بارز يرسم ثلاثة وشوم للرئيس فلاديمير بوتين على صدره وكتفيه، بعد احتجاجات عبر الإنترنت على الظهور المقرر للفنان.

وأعلن المسرح على موقعه الإلكتروني إلغاء عرض سيرجي بولونين المقرر في 28 و29 يناير كانون الثاني على مسرح آرتشيمبولدي في ميلانو “بسبب الحملة (ضده) عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان بولونين سيلعب دور البطولة في عرض باليه كان مقررا في الأصل عام 2019 وتم تأجيله مرارا بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابع المسرح أن الإلغاء يمثل عملا من أعمال “المسؤولية السياسية والأخلاقية” بالنظر “لمناخ التوترات والتهديدات”.

وقالت متحدثة إن المسرح تعرض لحملة عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الكثير من الرسائل السلبية عبر الإنترنت.

وبولونين أحد أبرز الأسماء في عالم الرقص وهو أوكراني المولد لكنه حصل على الجنسية الروسية في عام 2018. ولم يكن هناك رد حتى الآن على طلب للتعليق أُرسل عبر موقعه الإلكتروني.

وخلال جولة في أوزبكستان في سبتمبر أيلول قدم بولونين عرضا مرتديا زيا عسكريا روسيا، وهو ما قوبل بتوبيخ من السلطات الأوزبكية التي قالت إنه خالف برنامجا متفقا عليه.