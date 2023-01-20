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إلقاء جثة أسد أمام قصر الرئاسة في تشيلي!

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2023 2:07 صباحًا
إلقاء جثة أسد أمام قصر الرئاسة في تشيلي

إلقاء جثة أسد أمام قصر الرئاسة في تشيلي (رويترز)

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نظم عمال حديقة للحيوانات في تشيلي احتجاجا على أسلوب معالجة وكالة حكومية خاصة بالثروة الحيوانية للحيوانات بإلقاء جثة أسد أمام قصر الرئاسة في سانتياجو أمس الجمعة.

ووضع المحتجون لافتة كتب عليها “الحكومة تقتل الحيوانات” بجانب جثة الأسد زيوس البالغ من العمر 14 عاما.

وينحى أصحاب حديقة حيوان لوس انجليس سيتي الواقعة على بعد نحو 470 كيلومترا جنوبي سانتياجو باللوم على هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في نفوق الأسد بسبب أسلوب علاجها للحيوانات.

ومن جانبها، قالت هيئة الزراعة والثروة الحيوانية إن الاحتجاج يمثل انتهاكا لكرامة الحيوان وإنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حديقة الحيوان التي اتهمتها “بالتعامل غير الملائم مع الحيوانات”.

وطوقت الشرطة المنطقة الواقعة خارج القصر ورفعت فيما بعد جثة الأسد.

    المصدر :
  • رويترز

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