إلهام شاهين بأقوى هجوم على السوشيال ميديا.. ناس ليس لها قيمة

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على” برنامج حلوة يادنيا ” المذاع عبر قناة رؤيا بالتليفزيون الأردني، حيث كشفت عن رأيها في الفنانين الأردنيين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في مصر، كما تحدثت عن رأيها في السوشيال ميديا.

وقالت إلهام، إن الفنانة صبا مبارك والفنان إياد نصار من الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في مصر، موضحة: “إياد نصار من أشيك وأروع الممثلين في التعامل ولديه أخلاقيات راقية، وافق على فيلم يوم للستات من قبل ما يقرأ السيناريو”.

وحول رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي قالت: “أكره السوشيال ميديا، ولكنها مهمة في المهنة ومش بستخدمها خالص، والسوشيال ميديا هي باب رزق لناس ملهاش قيمة في المجتمع وسلبياتها أكتر من إيجابياتها”.

كما تحدثت عن الشخصية التي تتمنى تقديمها في مسيرتها الفنية وأكثر المخرجين الذين ترتاح معهم في العمل، قائلة، إنها لم تقدم أدواراً تاريخية في مسيرتها الفنية، مضيفة: “كان نفسي زمان أقدم حتشبسوت، ولكن تعبت ويئست إني أقدمها”.

وأضافت: “المخرجة كاملة أبو ذكري من أكثر المخرجين الذين أرتاح معهم في العمل، عملت معها آخر مسلسل بطلوع الروح وآخر فيلم يوم للستات ليا وكان من إنتاجي، وفيلم واحد صفر الذي حصد أكثر من 50 جائزة”.

وشاركت إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، وضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتحضر حالياً لفيلم “بنات صابرة” بطولة الفنانة هالة صدقي، باسم سمرة، وفاء عامر، بشرى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب “أعداء مصر الخمسة”، وتدور أحداثه حول مشكلة الفتيات الصغيرات، وزواج القاصرات وختان الإناث.