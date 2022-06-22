الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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إلى عرسان 2022.. إليكم أبرز 10 دول لتمضية شهر العسل

منذ 3 دقائق
يعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بموجة جائحة كورونا

يعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بموجة جائحة كورونا

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تسببت إجراءات حظر السفر والتجول بين البلاد منذ بداية جائحة كورونا، فى إجبار العديد من الأزواج على تغيير خطط زفافهم أو إلغائها أو تأجيلها، ولكن بعد انتشار لقاح الوقاية من كورونا، بدأت الكثير من الدول في رفع قيود الحظر وفتح أبوابها أمام العالم، كما رفعت القيود التي كانت مطبقة على حفلات الزفاف.

وقد سلطت الأبحاث الضوء على الوجهات الأكثر رواجًا لقضاء شهر العسل في عام 2022 – وفقاً لما كشفته دراسة استقصائية جديدة أجرتها Expedia عن الأماكن المفضلة للزوجين لقضاء شهر العسل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “مترو” البريطانية.

وفيما يلي، إليكم أكثر 10 دول مفضلة لقضاء شهر العسل لعام 2022:

وأشار 83% من الأزواج إنهم يخططون لقضاء شهر العسل في أكثر من مكان، حيث قالت كريستي هدسون، رئيسة العلاقات العامة من إكسبيديا: “بعد خروجهم من الوباء، من الواضح أن الأزواج مصممون على قضاء شهر عسل ملحمي وبالنسبة للعديد من الأزواج، سيشمل ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفاخرة وحتى الأنشطة الرومانسية في الوجهة”.

ومن حيث الوجهات الأكثر شعبية، احتلت المملكة المتحدة الصدارة باعتبارها المكان الأكثر رواجًا لقضاء شهر عسل ما بعد الجائحة تلتها دبي في المرتبة الثانية واحتلت مدينة الحب باريس المرتبة الثالثة.

ومركزان في الولايات المتحدة في الخلف مع فلوريدا ولوس أنجلوس في المركزين الرابع والخامس، على التوالي، في حين أن الوجهات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي جعلتها أيضًا من بين العشرة الأوائل.

الوجهات الأكثر رواجاً لقضاء شهر العسل في 2022 :

1 المملكة المتحدة.

2 دبي.

3 باريس.

4 فلوريدا.

5 لوس أنجلوس.

6 إسبانيا.

7 إيطاليا.

8 سانت لوسيا.

9 أيسلندا.

10 جزر المالديف.

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