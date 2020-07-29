إلى ماذا يشير احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ؟

اكتشفت المركبة الفضائية الروسية آثارًا محتملة للميثان في الغلاف الجوي للمريخ، وهو ما قد يؤكد بشكل غير مباشر وجود مختلف أشكال الحياة على الكوكب.

سجل مركب قياس الطيف ACS على متن مسبار المريخ “إكزو مارس” في وقت سابق، خطوط امتصاص لثاني أكسيد الكربون والأوزون، والتي لم يتم رصدها من قبل في الفضاء، ولا على الأرض، وفقًا لمقال علمي لمجلة Astronomy & Astrophysics.

والتقطت المعدات الحساسة المثبتة على مسبار المريخ خطوط امتصاص فريدة لم يتم تسجيلها من قبل.

يعمل مجمع قياس الطيف في نظام الكسوف الشمسي: الجهاز “ينظر” إلى حافة الكوكب، حيث تشرق أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي. تمتص الشوائب المختلفة في الغلاف الجوي بعض الإشعاع، ثم تظهر خطوط الامتصاص في الجهاز.

وقال العالم الروسي، ألكسندر تروخيموفسكي: “هذه النتائج تدفعنا بشكل كبير نحو فهم أفضل للمريخ – إلى مستوى أعلى من الدقة وفهم ما يحدث في غلافه الجوي. بدأ كل شيء بانخفاضات طفيفة في الإشارة في موجات بطول محدد في الأطياف. بعد معالجة أكثر دقة، لم تختف هذه “الموجات”؛ بل على العكس، تم العثور على حوالي 30 خط امتصاص ضعيف. وقد لوحظت هذه الظاهرة على ارتفاع منخفض، أقل من عشرين كيلومترًا ، فوق سطح المريخ”.

ويعتقد العلماء أنه تم اكتشاف نطاق امتصاص جديد للنظائر الرئيسية لثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، كان من الممكن رصد وجود كمية صغيرة من الأوزون في الغلاف الجوي للمريخ. مسألة ما إذا كان الميثان موجودًا فيه لا يزال مفتوحًا.

ويعتبر الميثان مكون رئيسي للغاز الطبيعي فإن الميثان أحد أنواع الوقود المهمة. وحرق جزيء واحد من الميثان في وجود الأكسجين ينتج جزيء من ثاني أكسيد الكربون CO2 وجزيئين من الماء H2O.