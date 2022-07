عايدت الفنانة إليسا جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، معتبرةً أن الأمومة هي الوظيفة الأصعب على الإطلاق. وغرّدت على “تويتر” بهذه الكلمات بالإنكليزية: “أن تكوني أمّاً هي أصعب وظيفة في العالم… عيد أم سعيد”.

Being a mother is the toughest job in the world…

Happy Mother day #MothersDay2021

— Elissa (@elissakh) March 21, 2021