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إليسا: الاحترام نصف الثقافة

منذ 29 دقيقة
إليسا

إليسا

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افتتحت الفنانة اللبنانية إليسا نهارها بجملة عن الحياة. وكتبت عبر “تويتر” وقالت: ” قبل أن تكون مثقفا كن محترما، فالاحترام نصف الثقافة!”.

في سياق منفصل، نعت النجمة اللبنانية إليسا، رحيل الموسيقار إلياس الرحباني، الذي توفي اليوم، عن عُمر يناهز الـ 83 عامًا.

وعلقت «إليسا» بتغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»: «لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم إلياس رحباني فنان صادق ومحب ومدبع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة..الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة».

وأعلنت مؤسسة “brandwatch” المعنية بتحليل البيانات، عن لائحة نجوم العالم الذين كانوا مؤثرين بما كتبوه أو نشروه على حساباتهم على تويتر.
وتصدر القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و ضمت كل من ليوناردو دي كابريو و كريستيانو رونالدو و جينفر لوبير و ليدي غاغا وجاستن بيبر آخرين .

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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