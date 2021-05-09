إليسا تدعم مرضى السرطان بـ”يا عم سلامتك”

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة تحت عنوان “يا عم سلامتك”. ولاقت الأغنية والفيديو كليب إعجاب محبيها، إذ علّق عدد كبير من الفنانين والممثلين مباركين لها بنجاح العمل.

وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب: “ولا مرة إلا ما كنتِ حاضرة لأي موضوع إنساني او إجتماعي .. مبروك هالعمل الرائع”.

وعلّق الممثل اللبناني جسكار أبي نادر: “اجمالاً ما بعلق او بعطي رأيي بالاغاني بس ما قدرت ما حيّيكِ اليسا على هالكليب يلي موضوعو كلو انسانية وبنفس الوقت فرح وطاقة ايجابية. واضح كمية الاحساس، وهلق فهمت ليش ملكة الاحساس.

بدورها، علقت الممثلة اللبنانية ريتا برصونا وقالت: “اغنية مش بس فيها كمية هايلة من الايجابية والامل لمرضى السرطان، هاي اغنية كمان فيها تكون موجهة للبنان، اللي كمان بيصح ينقلو يا لبنان سلامتك واليسا برافو صرنا لما منفكر فيكي او منشوفك، منشوف كل شي حلو وايجابي بهالحياة”.

ومن خلال هذا العمل، دعمت إليسا مرضى السرطان، بإعلان تلفزيوني، بدأ بثه السبت. وشارك الإعلان مع اليسا، بعض الأطفال المرضى بالسرطان، بتصوير الكثير من مشاهده في مستشفى 57375، وتقع مدته في 3 دقائق و50 ثانية، وأخرجه سليم الترك، وكتب كلمات أغنية الإعلان التي حملت اسم “يا عم سلامتك” الشاعر هاني عبد الكريم، وجاء من ألحان محمد يحي، وتوزيع تميم.