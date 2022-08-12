إليسا تشوّق جمهورها: استعدوا!‏

غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر “تويتر” كاتبة: “العد العكسي بدأ… ‏استعدوا!”.‏

يذكر أنه تصدر خبر الخلاف بين إليسا وزياد برجي أخبار الصحافة ‏ومواقع التواصل الاجتماعي سابقاً، وذلك بعد تصريح لإليسا أعلنت ‏من خلاله عن أغنية جديدة ستطلقها في منتصف آب الحالي، من ‏كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.‏

إليسا وخلال اللقاء الذي جمعها بزياد برجي مع فراس حليمة في ‏كواليس حفلهم الأخير في كازينو لبنان، كشفت أن اسم الأغنية سيكون ‏‏”وبطير” أو “أنا وبس”، إلا أنها لم تقول اسم الشاعر أحمد ماضي، ‏واستعانت بزياد ليجيب عنها.‏

وخلال اللقاء أشارت إليسا لزياد برجي لكي يقول إسم الشاعر فيبدو ‏أنها نسيت الإسم بسبب تركيزها على الحفل فاللقاء كان قبل دقائق من ‏صعودها إلى المسرح، ولكن الشاعر أحمد ماضي اعتبر الموضوع ‏أنه مقصود على الرغم من العفوية التي بدت على إليسا خلال اللقاء، ‏فقام بنشر مقطع فيديو من لقاء سابق له ضمن برنامج “شو القصة” ‏تحدث فيه عن تعاونه مع إليسا، وعلق على الفيديو قائلاً: “كل واحد ‏بيعمل بأصلو، كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية، وكرمال خيي زياد ما ‏رح رد عليها، رح إترك الرد لضمير الناس”.‏

بدورها علقت إليسا على ما حصل، وكشفت في تغريدة لها على تويتر ‏أن تفاقم المشكلة أوضح لها الكثير من الحقائق، فكتبت: “واحد بيردح ‏على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عالخاص أو ‏whats up، تا تضل صورتو حلوة! بس انا شفت الوج الحقيقي تبعو ‏اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين، وأكيد أكيد أكيد هيدا آخر ‏تعاون معن هني التنين”.‏

Count downnnn!!!! Get ready💃❤️ …… — Elissa (@elissakh) August 12, 2022