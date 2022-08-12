إليسا تشوّق جمهورها: استعدوا!‏

غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر “تويتر” كاتبة: “العد العكسي بدأ… استعدوا!”.
يذكر أنه تصدر خبر الخلاف بين إليسا وزياد برجي أخبار الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي سابقاً، وذلك بعد تصريح لإليسا أعلنت من خلاله عن أغنية جديدة ستطلقها في منتصف آب الحالي، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.
إليسا وخلال اللقاء الذي جمعها بزياد برجي مع فراس حليمة في كواليس حفلهم الأخير في كازينو لبنان، كشفت أن اسم الأغنية سيكون ”وبطير” أو “أنا وبس”، إلا أنها لم تقول اسم الشاعر أحمد ماضي، واستعانت بزياد ليجيب عنها.
وخلال اللقاء أشارت إليسا لزياد برجي لكي يقول إسم الشاعر فيبدو أنها نسيت الإسم بسبب تركيزها على الحفل فاللقاء كان قبل دقائق من صعودها إلى المسرح، ولكن الشاعر أحمد ماضي اعتبر الموضوع أنه مقصود على الرغم من العفوية التي بدت على إليسا خلال اللقاء، فقام بنشر مقطع فيديو من لقاء سابق له ضمن برنامج “شو القصة” تحدث فيه عن تعاونه مع إليسا، وعلق على الفيديو قائلاً: “كل واحد بيعمل بأصلو، كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية، وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها، رح إترك الرد لضمير الناس”.
بدورها علقت إليسا على ما حصل، وكشفت في تغريدة لها على تويتر أن تفاقم المشكلة أوضح لها الكثير من الحقائق، فكتبت: “واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عالخاص أو whats up، تا تضل صورتو حلوة! بس انا شفت الوج الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين، وأكيد أكيد أكيد هيدا آخر تعاون معن هني التنين”.
Count downnnn!!!! Get ready💃❤️ ……
— Elissa (@elissakh) August 12, 2022