إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟

غردت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الشخصية عبر منصة تويتر تعليقا على ما جاء في حديث قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، الذي قال أن “كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي لمواجهة اسرائيل.”

وجاء في تغريدة إليسا:” الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة اسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن . اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي

شو هل الفجور و شو هل الوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة.”

الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة اسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن . اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي

شو هل الفجور و شو هل الوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة — Elissa (@elissakh) January 2, 2021