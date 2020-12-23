إليسا تعلق على جريمة الكحالة: “يعرفون فقط ما يجري في تل أبيب”

هزّت جريمة الكحالة الرأي العام اللبناني ككل وعلّق كثر عن هذا الموضوع. ولكن تعليق الفنانة اللبنانية إليسا أثار ضجة كبيرة.

وعلقت الفنانة إليسا على جريمة قتل جوزف بجاني في بلدته الكحالة، وذلك عبر تغريدة قالت فيها: “قالوا إنهم لا يعرفون ماذا يحدث في مرفأ بيروت، فقط إنهم يعرفون ماذا يجري في مرفأ تل أبيب، وجرائم التصفية مستمرة! وجميعنا مقتنعون إنها تصفية ونعرف المسؤولين عنها، لكن لا أحد يريد أن يتصرف. إلى هنا وصلنا بهذا البلد”.

وتابعت: “الله يرحمك يا جوزف بجاني، قتلوك بدم بارد والله لا يسامح هؤلاء المجرمين الذين يقتلون شبابنا واحداً تلو الآخر”.

وأثارت جريمة قتل المصور اللبناني، جوزيف بجاني، الاثنين، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول علاقة مقتله بملف انفجار مرفأ بيروت.

ووثقت كاميرا فيديو مثبتة أمام منزل المصور المقتول في بلدة الكحالة، الجريمة، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار عليه من مسدس مزود بكاتم للصوت.

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة، حيث أصبح هاشتاغ #جو_بجاني الأكثر تداولا في لبنان. وبحسب المعلومات المتداولة فإن بجاني كان ييعمل مصورا لدى الجيش اللبناني، وكان يقوم بالتصوير في الفترة الأخيرة في مرفأ بيروت.

وتساءل البعض عن المسؤول عن اغتيال بجاني، بعد أسابيع قليلة من اغتيال العقيد بو رجيله الذي استدعي للتحقيق في انفجار المرفأ وبعد أسبوع اختفاء الصحفي ربيع طليس الذي كان يحقق في موضوع نيترات الأمونيوم التي أدت إلى الانفجار المروع في الرابع من أغسطس الماضي، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.