إليسا تقرر تأجيل طرح ألبومها الجديد إلى بعد كأس العالم

شوقت النجمة اللبنانية اليسا قبل فترة زمنية قليلة جمهورها بإطلاقها ألبوم جديد خلال الربع الأخيرة في عام 2022 ، حيث كشفت المطربة اللبنانية إليسا عبر لقائها مع قناة سكاي نيوز أنها قامت بتأجيل إطلاق ألبومها الجديد لبعد حفل كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. مكتفية الآن بإطلاق أغنية “أنا وبس”.

و أكدت المغنية اللبنانية بأنها “كانت مقررة على إصدار ألبومها الجديد كاملا في فصل الصيف الجاري، ولكني أجلته لبعد انتهاء كأس العالم لأن الجمهور عادة ما يكون مشغولا بهذا الحدث”.

وأضافت اليسا إنها بالوقت الحالي اكتفت بنشر أغنيتها أنا وبس التي طرحتها أمس الثلاثاء 16أغسطس 2022 على حسابها الرسمي في موقع يوتيوب ، وقالت: ” أصبحت حرة بعد أن بدأت إنتاج أعمالي بنفسي دون وجود شركة منتجة “.

وتابعت اليسا : “المونديال حدث عالمي يستدعي انتباه الجميع بمن فيهم أنا، كوني أحرص على المتابعة والتشجيع ب حماس للكثير من الفرق المشاركة”.

تفاصيل أغنية أنا وبس

وتعاونت إليسا في أغنية “أنا وبس”، مع كل من الشاعر الغنائي أحمد ماضي، والملحن زياد برجي، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجة إنجي الجمال.

آخر أعمال إليسا الغنائية

وطرحت النجمة إليسا الأسابيع الماضية أغنية بعنوان “زهرة من الياسمين”، وتعاونت فيها مع الموسيقار أسامة رحباني ومن كلمات كمال قبيسي، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، وتبرز الأغنية الحنين للوطن ومفعول الحب الخاص إلى لبنان على أبنائه البعيدين والقريبين.