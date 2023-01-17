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إليسا تكشف عن مستجدات متعلقة بوضعها الصحي... "أنا برحلة قصيرة للعلاج في أميركا"

منذ ساعتين
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

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طمأنت الفنانة إليسا جمهورها إلى سلامة وضعها الصحيّ، الذي يشغل دائماً حيّزاً من اهتمام هذا الجمهور وقلقه عليها، خصوصاً بعد المحنة المَرضيّة التي تجاوزتها منذ سنوات، وتكلّلت بانتصارها على مرض سرطان الثدي.

وجرياً على عادتها في مصارحة الجمهور، شاركت إليسا جمهورها مستجداً متعلّقاً بوضعها الصحي، إذ كتبت في حسابها عبر “تويتر” أنّها في رحلة قصيرة للعلاج في أميركا، حيث ستخضع لجراحة في يدها، و”ليس عليكم أن تقلقوا، شكراً لسؤالكم والكثير من الحبّ إليكم”.

وتمنّى المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة “روتانا” طوني سمعان الشفاء العاجل لها، كاتباً في تغريدة: “أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل”.

وشغلت صحّة إليسا في الفترة الأخيرة اهتمام جمهورها، بعدما ظهرت في حفلها بالقاهرة واضعة ضمادة على يدها اليمنى، فضلاً عن إطلالتها في حفلها بالكويت مرتدية قفّازاً أسود اللون، ممّا اضطرها إلى إخماد القلق من جديد، مشيرة إلى أنها تعرّضت لحادث بسيط أدّى إلى جرح يدها، وأنها بخير، وكتبت: “قصّيت إيدي بالغلط ومقطّبة، وقلت أخبّي الجرح بلبس قفّاز”.

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