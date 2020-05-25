إليسا قبل ساعات من إصدار “قهوة الماضي”… “ما رح أقبل بكلام برات الزيح”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تستعد النجمة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان “قهوة الماضي” اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت بيروت عبر المتاجر الرقمية وموقع يوتيوب، وذلك بعد الفيديوهات الترويجيّة لها في الأيام الماضية.

لكن إحدى التغريدات المُنتقدة للشركة المُنتجة قد إستفزّت إليسا ما جعلها تهدّد بإلغاء المتابعات قبل ساعات قليلة من إصدار الأغنية، فدوّنت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:

“ما برضى ينحكى عن مجهود ضخم عم تعملو شركتي لتسويق أعمالي بطريقة فيها إستخفاف من دون ما الواحد يكون عارف الموضوع أو المجهود”.

وأضافت إليسا “الجمهور شغلتو يحكم عالأغاني، ومن هلق ورايح أي كلام برات الزيح ما رح إقبل فيه ورح إلغي متابعة اللي قالو دغري”.