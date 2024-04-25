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إليسا: كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد

منذ 5 دقائق
إليسا

إليسا

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كتبت الفنانة اليسا عبر منصة “أكس”: “حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على “يوتيوب” مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. وللحديث تتمة”.

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