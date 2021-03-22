إليسا: "ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال"

بعدما تعثر مسار تشكيل الحكومة، علّقت الفنانة اللبنانية إليسا. وكتبت عبر “تويتر”: “السيد عطا الجنرال عون الضو الأخضر فنسف الجنرال المبادرة الفرنسية عل الاخر، يا الثلث المعطل يا ما في حكومة.

وأضافت: “يعني ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال، من التسعينات لليوم والآتي أعظم “.

وكانت نعت الفنانة إليسا الكاتبة المصرية نوال السعداوي، اذ نشرت صورتها، وكتبت على صفحتها الخاصة: “أصدق التعازي للشعب المصري والشعب العربي على رحيل العملاقة نوال السعداوي، المناضلة قبل النضال بنفسه. الله يرحمك. الإرث الذي سيبقى من بعدك عظيم”.

يذكر أن إليسا لا تفوّت فرصة إلا وتحاكي وجع اللبنانيين إثر الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان.