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إليسا وزياد برجي إلى القضاء مجدداً!

منذ ساعة واحدة
القضاء

القضاء - تعبيرية

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أعلن المحامي جان قيقانو وكيل الفنان زياد برجي، أنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت وطلبت ادانة المدعى عليها اليسار الخوري “اليسا” بجرم المادة 582 من قانون العقوبات لإقدامها على ذم الموكل زياد وتمت احالتها للمحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

وكتب الفنان زياد برجي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة”.

وأضاف “بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا… من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن”.

وختم برجي “هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني”.

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