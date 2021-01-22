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إليسا: يا أحلى بلد على وج الكرة الأرضية

22 - يناير - 2021
إليسا

إليسا

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على أثر حلقة “صارو مية”، عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن فخرها بوطنها لبنان. وكتبت عبر “تويتر”: “يا أحلى بلد على وج الكرة الأرضية. يا بلد ما منتخلى عنو لو شو ما صار… هالبلد الله عطانا كل شي حلو فيه وبيستحق نضحي كرمالو”.

وأضافت: “صارو مية خلانا نتصالح مع بلدنا يللي يمكن مرات منفقد الأمل منو ونحنا بهالأرض باقيين”. يذكر أن إليسا لا تترك فرصة ولا تعبر فيها عن حبها للبنان وعن اعتزازها به.

وأبدت الفنانة إليسا استياءها، سابقاً مثل كثر من الفنانين، من السياسيين في لبنان والذين وصفتهم بالمجرمين في تغريدة أخيرة لها. وكتبت ردّاً على تغريدة للزميل فيليب أبو زيد: “مش حماقة حبيبي اجرام، ناس بلا ضمير، بلا انسانية، شو بدو يقول الواحد، الله يحمي هل الشعب والله ياخدون واحد واحد”.

وكان أبو زيد علّق على إدخال مواد كيميائية أخرى الى مرفأ بيروت، بعد التفجير الكبير للأمونيوم في 4 آب الماضي. وكتب: “ما هو جنس هذا الحكم؟ معقول بعدنا عم نجيب مواد خطرة من بعد كل يلي صار؟ والله لا كلام يصف حماقة من يحكمنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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