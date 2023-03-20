إليكم آخر تطورات الدعوى القضائية بين شيرين وروتانا

كُشف أخيرًا عن تطورات الدعوى القضائية بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.

في التفاصيل، قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل دعوى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والمقامة ضد شيرين عبد الوهاب، إلى جلسة يوم 25 آذار الجاري، للنطق بالحكم.

ومن جهته، قال حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين في تصريحات إعلامية: “تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 25 مارس (آذار)، دليل بأن المحكمة لم تنتهِ من دراسة القضية بعد، ولا بد أن ننتظر ونعرف ماذا ستنتهي إليه المحكمة”.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 1835 اقتصادي لسنة 2022 ضد شيرين عبد الوهاب، لعدم التزامها ببنود التعاقد المبرم بينهما عام 2019، والذي ينص على تسجيل ألبومين غنائيين، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، بجانب إحياء 3 حفلات مقابل 10 مليون جنيه، على أن ينفذ هذا العقد في مدة أقصاها 3 سنوات.

ووجهت شيرين أخيرًا إنذارًا قضائيًا إلى شركة روتانا، لإخبارها بالانتهاء من الأغنيات المتفق عليها، ورغبتها في تسليمها فورًا.