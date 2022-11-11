إليكم التمثال الأوّل للملكة إليزابيت الثانية بعد وفاتها

كشف الملك تشارلز الثالث النقاب عن أوّل تمثال لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية منذ وفاتها في أيلول الماضي.

وتم الكشف عن التمثال الجديد في مدينة يورك الإنكليزية، خارج يورك مينستر، أكبر كاتدرائية قوطية في بريطانيا.

وقال الملك في كلمة ألقاها خلال حفل إزاحة الستار عن التمثال: “عندما تم التخطيط لهذا التمثال للمرة الأولى قبل خمس سنوات، كان القصد منه الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة”.

وتابع: “الآن كما شهدنا ببالغ الحزن وفاة الملكة، وكشف النقاب عن التمثال هو تقدير لحياتها التي أمضتها في الخدمة والتفاني غير العاديين”.

وأضاف: “كانت الملكة الراحلة يقظة دائماً من أجل رفاهية شعبها خلال حياتها. الآن، ستشاهد صورتها في ميدان الملكة إليزابيث لقرون عدّة”.

ويبلغ طول تمثالها التذكاري، الذي صمّمه ونحته ريتشارد بوسونز، أكثر من ستة أقدام ونصف القدم، ويبلغ وزنه حوالى 4000 رطل.