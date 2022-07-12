إليكم الطريقة الأسهل والأسرع لإخفاء العيوب بالمكياج

تعاني العديد من النساء من مشكلة البثور في الوجه ما يزعج البعض منها كونها قد تكون مزعجة. ولكن لحسن الحظ، تستطيع مستحضرات التجميل إخفاء نسبة كبيرة منها.

ومع ذلك، يجب أن تنتبهي للمنتجات التي تستخدمينها، إذ يمكن لبعض المستحضرات أن تسد المسام وتزيد البثور سوءاً مع الوقت. كما قد تضعينها بصورة غير ملائمة، الأمر الذي يجعلك بثورك ومشكلات بشرتك تبدو أكثر لفتاً للانتباه وغير مخفية تماماً كما تتمنين.

كيف يمكنك تغطية البثور؟

لن تكوني الأولى ولا الأخيرة في استخدام المكياج لإخفاء عيوب الجلد والبقع الناتجة عن مشاكل تصبغ البشرة أو البثور.

في إحدى الدراسات المنشورة عام 2017 بمجلة ABD البرازيلية للأبحاث، التي شملت نساء يعانين من البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب، قالت 70% منهن إنهن يستخدمن المكياج للتغطية على تلك العلامات عند الخروج من المنزل.

وحتى بعد إزالة العلامات، قد يكون لديك ندوب أو فرط تصبغات المعروفة أيضاً باسم البقع الداكنة. لكن بالقليل من سحر المكياج يمكن أن تنعمي بتغطية مثالية لهذه المشاكل الجلدية.

وتُعد أفضل أنواع المكياج لتغطية الحبوب هي:

كريم الأساس المناسب للون بشرتك (Foundation Cream).

كريم الإخفاء وتصحيح العيوب (Concealer).

كريم الحُمرة للترطيب (Tinted Moisturizer).

كريمات بلسم التجميل (BB Cream).

كريمات التحكم في اللون (CC Cream).

وفيما يلي طريقة استخدام تلك المستحضرات بالتفصيل لتحقيق إخفاء العيوب المثالي لحبوب الجلد وتصبغات البشرة، وفقاً لموقع The Greatist للمنوعات.

وضع كريم الأساس كخطوة أولى

في الخطوة الأولى لإخفاء البثور وعيوب البشرة، يعمل كريم الأساس كقاعدة لوضع المستحضرات الأخرى. وهو يساعد في تكوين لون البشرة وملمسها.

يمكنك شراء كريم الأساس الكريمي، أو المسحوق البودرة التي تشبه أصابع طلاء الشفاه.

يساعد كريم الأساس في تغطية النتوءات الصغيرة التي لا تكون حمراء أو متغيرة اللون. كما يعمل جيداً كأساس لإخفاء الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء في الجلد.

فقط ضعي في اعتبارك أن هناك أنواعاً مختلفة من كريم الأساس لأنواع مختلفة من مشاكل البشرة، وبالتالي ينبغي اختيار درجة لون بشرتك والقوام المناسب لجلدك بعناية.

اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك

كريم الأساس ذو التغطية الخفيفة مثلاً سوف يعمل على توحيد اللون قليلاً، لكن بشرتك ستظل في مظهرها الطبيعي. استخدميه فقط عند الرغبة في الحصول على مظهر طبيعي لجلدك.

وعادةً ما تعمل التغطية المتوسطة بشكل جيد في إخفاء الاحمرار الخفيف أو تغير اللون أو النتوءات والحبوب الصغيرة.

أما بالنسبة لكريم الأساس ذي التغطية الكاملة، فهو الأنسب لإخفاء العيوب الكبيرة والواضحة، ومع لون البشرة غير المتكافئ.

ومع ذلك، كريم الأساس السميك جداً يمكن أن يجعل البثور الكبيرة تبدو أسوأ. إذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل لك استخدام خافي عيوب (Concealer) مع كريم أساس متوسط.

ادمجي خافي العيوب جيداً

هنا يأتي دور خافي العيوب إما في شكل عصا تصحيح أو تركيبات سائلة. وهو الخيار المثالي إذا كنتِ تريدين إخفاء مناطق معينة على وجهك. فهو يخفي البثور أفضل من استخدام كريم الأساس فقط.

قد تبدو مستحضرات إخفاء العيوب الخضراء أو الحمراء وكأنها تمنحك توهجاً غريباً لبثورك، لكنها في الواقع تقلل الاحمرار أو تغير اللون الصعب الذي يجعل الحبوب وعلامات الجلد تظهر من أسفل كريمات الأساس.

ويعمل اللون الأخضر تحديداً على تحييد الدرجة اللونية للجلد، لذلك لن يصل إلى ذروته من خلال كريم الأساس المعتاد، وبعد وضعه ستجدين البثور مخفية بشكل سحري.

وفي نصيحة للمحترفين: استخدمي خافي العيوب الأصفر لتصحيح لون البثور ذات اللون الأرجواني.

ضعي الكريمات والمرطبات ذات الحُمرة

يمكن أن تمنحك الكريمات والمرطبات الملونة أو Tinted Cream توهجاً رقيقاً يجعل البشرة متجانسة ويخفف من ظهور البثور.

ويمكن استخدامه تماماً مثل المرطب المعتاد، لأن المرطب الملون له القليل من اللون الذي سيعمل عند وضعه جيداً على توحيد وجهك بالكامل.

وتُعد كريمات BB وCC قريبة من فوائد المرطبات الملونة بفوائد إضافية، مثل الوقاية من الشمس.

كيف تختارين درجة اللون المناسبة؟

يمكن أن يكون اختيار درجة لون مستحضرات التجميل هو أصعب خطوة في عملية شراء واختيار المكياج بأكملها. إذ قد يلفت اللون الخطأ الانتباه إلى كل شيء تحاولين إخفاءه.

الطريقة الأصوب لاختيار اللون هي الحصول على نصيحة من استشاري المكياج في المتجر، واختبار عينة على وجهك قبل الشراء.

أما إذا لم يكن ذلك ممكناً، ضعي عبوة باللون الذي اخترته قرب وجهك وقارني مدى تقاربه في أنقى ضوء متاح أو ضوء طبيعي.

كذلك ضعي في اعتبارك شراء أقرب درجتين ومزجهما. في النهاية، إذا كان المنتج الموصى به لا يحتوي على درجة اللون التي تناسب بشرتك، يمكنك المزج بين درجتين، أو اختيار مستحضر آخر يحتوي على لون جلدك.

السحر كله يكمُن في التطبيق

إذا كنت تريدين حقاً إخفاء العيوب والبثور بشكل مثالي، فمن الضروري أن تهتمي بطريقة تطبيق المكياج الصائبة على بشرتك. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تطبيق الماكياج مثل المحترفين:

أولاً اغسلي يديك ونظفي وجهك.

ضعي علاجات حب الشباب إذا كنت تستخدمينها واتركي وجهك يتشربها بالكامل.

ضعي البرايمر للحصول على ملمس بشرة أكثر تناسقاً.

ضعي خافي العيوب كنقاط مُركزة على البقع التي تريدين تغطيتها.

ثم امزجيها برفق في الجلد بفرشاة أو إسفنجة أو بأطراف أصابعك.

ضعي كريم الأساس أو مرطبك الملون.

احرصي على عدم خدش وإزالة خافي العيوب.

جففي كل شيء بطبقة خفيفة ناعمة من البودرة.

هل يمكن للمكياج أن يزيد المشكلة؟

ليست كل أنواع المكياج قادرة على زيادة تفاقم مشاكل البثور والحبوب وعلامات الجلد. ومع ذلك، بعض المكونات في ماركات المكياج الشهيرة يمكنها أن تسد المسام وتؤدي إلى انتشار البثور.

وهذا يمكن أن يجعلكِ ترغبين في إخفاء المزيد من البثور، مما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من البثور، وهكذا دواليك.

لكن وفقاً لمراجعة بحثية عام 2021 منشورة بموقع NCBI للأبحاث، فإن علاج حب الشباب واستخدام النوع المناسب من المنتجات يمكن أن يساعدك في كسر الحلقة.

فقط اختاري المنتجات التي لا تحتوي على مكونات كوميدوغينيك التي يمكن أن تسد المسام.