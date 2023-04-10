إليكم المشاهير الأكثر متابعة على "إنستغرام"

لقد قطع “إنستغرام” شوطاً طويلاً منذ إطلاقه في عام 2010، فبعد أن كان تطبيقاً بسيطاً لمشاركة الصور، تطور ليُصبح وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء القدامى، مكانا لبدء التحديثات الجديدة، منصة للمبدعين من جميع الأنواع لعرض أعمالهم، ساحة معارك بين النجوم، معرض للتسوق والتجارة الإلكترونية، والكثير. في النهاية، أصبح “إنستغرام” مرآة لما نهتم به.

لقد ساعد التطبيق أيضاً في إنشاء نوع جديد من المشاهير. لقد غيّر المؤثرون فيه الطريقة التي نتصفح بها، والطريقة التي نستمتع بها، حتى الطريقة التي تبيع بها العلامات التجارية الأشياء لنا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأكبر الأسماء على التطبيق، فإننا نرى الأسماء المعتادة إلى حدٍ ما. على سبيل المثال، أصبح كريستيانو رونالدو أخيرًا أول شخص يكسر حاجز الـ500 مليون متابع، ولا يتأخر عنه ليونيل ميسي كثيراً. علاوة على ذلك، يستمر نجوم البوب في المراكز العشر الأولى، ودخلت عائلة كارداشيان القائمة.

والأشخاص الأكثر متابعة على “إنستغرام” في العالم هم:

1- كريستيانو رونالدو: 574 مليون متابع

أصبح رونالدو الشخص الوحيد الذي تجاوز 500 مليون متابع على “إنستغرام”. وعندما يتعلق الأمر بمشاركاته، هناك الكثير من المفاجآت. العديد من الصور العائلية، لقطات له وهو يلعب كرة القدم، والكثير من الصور له وهو يختبر الأشياء الجيدة في الحياة بشكل عام. كان كريستيانو رونالدو أيضاً أول من وصل إلى 200 مليون متابع على التطبيق نفسه.

2- ليونيل ميسي: 453 مليون متابع

من منافس رونالدو على أرض الملعب إلى منافس رونالدو في “إنستغرام”. أثبت لاعب كرة القدم الأرجنتيني أنه بارع جداً في وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث ينافس كريستيانو رونالدو الآن للحصول على المركز الأول. حساب ميسي الخاص به مليء بلقطات له وهو يلعب، وإلقاء نظرة على حياته الشخصية، ونظرة ثاقبة على الأحداث الأخرى التي يحضرها.

3- سيلينا غوميز: 410 مليون متابع

بينما كانت سيلينا غوميز منفتحة بشأن تجنب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كانت أسرع متسلق في القائمة أخيرًا. تقدم غوميز محتوى ممتازاً للغاية، حيث تستخدم منصتها للدفاع عن حقوق المرأة، وتتحدث بصراحة عن الصحة العقلية وتشجع المتابعين على تثقيف أنفسهم حول أهمية اللياقة العقلية.

4- كايلي جينر: 386 مليون متابع

نجحت كايلي جينير في كسر حاجز الـ 300 مليون متابع على “إنستغرام”. بدأت في لفت الأنظار إليها بحصولها على لقب أصغر مليارديرة “عصامية” في عام 2019 في Forbes. واستمرت في العمل لبناء علاماتها التجارية من Kylie Cosmetics، Kylie Skin، Kylie Swim، وKylie Baby والمزيد. يركز حسابها على عملها وحياتها الشخصية، مع الكثير من صور الأطفال والصور مع شريكها.

5- دواين جونسون “ذا روك”: 373 مليون متابع

لقد بنى بطل مصارعة المحترفين السابق WWE متابعيه من خلال تغذية محفزة للغاية للحياة والتمرينات الرياضية، بالإضافة إلى لقطات قربه من بناته ومشاركتهن اللعب.

6- أريانا غراندي: 365 مليون متابع

هي واحدة من أشهر الفنانات في العالم. منحت معجبيها الكثير من الأسباب للمتابعة في السنوات الأخيرة. حسابها مليء بصور أدائها، ومقابلة مشاهير آخرين، وأسلوب حياة نجمة البوب الشخصية.

7- كيم كارداشيان: 352 مليون متابع

ليس من المستغرب أن نرى كيم كارداشيان في المراكز العشرة الأولى لأكثر المشاهير متابعة في العالم، إذ تسيطر على دائرة الضوء في كل ما تفعله. من علاماتها التجارية لتفاصيل حياتها مع ابنائها، ووالدتها وأخواتها، بالإضافة لصور قديمة لعائلتها. دائماً ما تقدم كيم محتوى جذاب ولافت.

8- بيونسيه: 304 مليون متابع

بيونسيه أو كما تُلقب بالملكة، يتكون حسابها في الغالب من لقطات من أدائها وعملها الاحترافي، مع عدد قليل من المشاركات الشخصية. كان إعلان حملها في يوم من الأيام المنشور الأكثر شعبية على “إنستغرام”، ولا تزال تعطينا لمحة قريبة من حين لآخر عن عالمها وعائلتها من خلال التطبيق الشهير.

9- كلوي كارداشيان: 302 مليون متابع

عضو آخر من عائلة كارداشيان في قائمة أكثر المشاهير متابعة على “إنستغرام”؛ كلوي كارداشيان. حققت كلوي وعائلتها نجاحاً كبيراً على المنصة، حيث استخدموها للنشر عن حياتهم وأعمالهم وأنشطتهم.

10- فيرات كولي: 245 مليون متابع

يتمتع قائد الكريكيت الهندي السابق بأكبر عدد من المتابعين على التطبيق الشهير في الهند وآسيا. مع وجود العديد من حسابات المعجبين، فإن كولي قادر على حشد جمهوره الكبير إلى العمل عندما ينشر قصصاً تحفيزية تنتشر بسرعة. يحب عموماً إبقاء الأمور خفيفة وممتعة في ملفه الشخصي، من خلال نشر مقاطع فيديو وصور مع زوجته الممثلة أنوشكا شارما، وزملائه لاعبي الكريكيت والأصدقاء.