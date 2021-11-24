إليكم تشكيلة منتخب لبنان لكرة السلة التي ستشارك في المباراتين مع اندونيسيا

اختار الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة بقيادة المدرب جو مجاعص التشكيلة النهائية المشاركة في المباراتين مع اندونيسيا ضمن تصفيات مونديال السلة، وضمت التشكيلة ١٥ لاعبا هم:

علي مزهر- علي منصور- كريم زينون- امير سعود- كريستوف خليل-عزيز عبد المسيح- هايك غيوكجيان- ايلي شمعون- يوسف خياط- جاد خليل- جيمي سالم – علي حيدر- وائل عرقجي- سيرجيو درويش و اتير ماجوك، اما كابتن الفريق الجديد فهو علي حيدر.

يبدأ منتخب لبنان للرجال بكرة السلة “مشواره” في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2023 وعينه مصوبة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في اليابان و2010 في تركيا.

وسيستهل منتخب الأرز مبارياته في “النافذة الأولى”(مؤلفة من مباراتين) بمواجهة منتخب أندونيسيا ذهاباً واياباً على ملعب مجمّع نهاد نوفل بذوق مكايل .فالمباراة الأولى ستقام عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل الواقع فيه 26 تشرين الثاني الجاري على ان تجري المباراة الثانية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في 29 الجاري.