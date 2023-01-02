إليكم تفاصيل حفل "النصر" لتقديم رونالدو إلى جماهيره في الرياض

بعدما أعلن النصر السعودي تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو كريستيانو رونالدو، يقدّم النادي نجمه الجديد، مساء الثلاثاء 3/1/2023، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ الإثنين إلى الرياض، بحسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر.

وأكّد أنّ “النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك” في الرياض.

وقال مسؤول آخر طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام إنّ رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة.

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض، أي في الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، على أن يتم تقديم رونالدو بعد ساعتين، وتحديدا في السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي.

وقال المسؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحفياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، “هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد”.

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو “هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة”.

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل “سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونادلو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً”.

وبعد ساعات من التوقيع، نفدت قمصان النصر الأساسية والاحتياطية من متجر النادي في الرياض، بل بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصان الجماهير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى “الطلب غير المسبوق” على القمصان في تاريخ النادي.