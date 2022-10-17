إليكم عدد مبيعات تذاكر كأس العالم والدول الأكثر حصولاً عليها

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الاثنين 17/10/2022، أن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة، قبل انطلاق الحدث الرفيع في 20 تشرين الثاني المقبل.

وقال المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022 في مؤتمر صحافي في الدوحة كولن سميث إن قطر صاحبة الضيافة والولايات المتحدة والسعودية هي الأكثر حصولاً على تذاكر البطولة حيث تم بيع 2.89 مليون تذكرة حتى الآن.

وقال إنفانتينو مخاطباً في فيديو مسجل إنه تم بيع 240 ألف حزمة ضيافة للبطولة التي تستمر شهرا وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.