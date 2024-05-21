إليكم قصة الأغنية التي رفضها إيهاب توفيق لـ 6 أشهر وصارت من أشهر أغانيه

مرت قرابة 20 سنة، على تقديم الفنان المصري إيهاب توفيق، لأغنيته الشهيرة “عامل عاملة”، التي قدمها عام 2004 وحققت نجاحا كبيرا لدى محبيه، وصارت واحدة من أهم أعماله.

لكن المفاجأة الكبرى تمثلت فيما كشفه المطرب المصري، عن كونه ظل رافضا لتقديم الأغنية لفترة طويلة، بسبب كلمة ضمن كلماتها، قبل أن يقتنع في النهاية.

وفي لقاء تلفزيوني أكد المطرب المصري أن الأغنية وقت أن عرضت عليه ضمن ألبومه الغنائي “اسمك إيه”، رفض تقديمها في بداية المطاف.

مفسرا سبب رفضه بوجود كلمة في الأغنية تزعجه، حيث كانت تقول الكلمات “حبي ليه مثبتني”، فكان يرى أن كلمة “مثبتني” كلمة ثقيلة وغير مناسبة كي يستمع إليها الجمهور، وظل لـ 6 أشهر كاملة يرفض تسجيل الأغنية.

وأوضح المطرب المصري أن اللفظ ليس خادشا أو مسيئا على الإطلاق، ولكنه كان جديدا وقتها، والجمهور غير معتاد على قوله في تلك الفترة، لذلك كان يخشى ألا يكون مريحا في الأغنية، بسبب عدم اعتياد الجمهور عليه، لكن الأغنية حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها للجمهور.

إيهاب توفيق استشهد بهذا الأمر، وعبر عن انزعاجه من كلمات بعض الأغنيات التي تقدم في الوقت الحالي، وسجل اعتراضه على ما يتم تقديمه، خاصة أن بعض الأغنيات تحتوي على ألفاظ مزعجة في الاستماع.

وهو ما دفع المطرب المصري للاعتراض قائلا “متخلوش الناس تتربى وتتعلم ويبقى طبيعي إنها تقول ألفاظ خارجة عشان بتتغنى كده”.