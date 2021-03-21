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إليكم نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

21 - مارس - 2021
كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي

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أجرى الاتحاد الإنجليزي قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر سيتي مع تشيلسي في حين يلعب في نصف النهائي الثاني ساوثهامبتون مع المتأهل من مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

وتجاوز مانشستر سيتي منافسه إيفرتون 2/0 في نصف النهائي، في حين تغلب ساوثهامبتون 3/0 على بورنموث، كما تغلب تشيلسي 2/0 على شيفيلد يونايتد.

وآرسنال هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة كما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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