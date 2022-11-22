إليكم نتائج وترتيب المجموعة الثانية في مونديال 2022

انتهت الاثنين 21\11\2022 مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الجارية أحداثها في قطر.

وفازت في المباراة الأولى إنجلترا على إيران بواقع 6 أهداف لهدف، فيما خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين نظيفين، قبل أن تنتهي المباراة الثالثة بالتعادل بين منتخبي أميركا وويلز بهدف لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الترتيب لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط:

إنجلترا 1 1 0 0 6 2 3

أميركا 1 0 1 0 1 1 1

ويلز 1 0 1 0 1 1 1

إيران 1 0 0 1 2 6 0

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

فارق الأهداف.

عدد الأهداف.

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة.

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء غير مباشرة: 4

نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى سحب القرعة.