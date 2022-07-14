إليكم هذه النصائح ليدوم عطركم لفترة أطول

لكل شخص أسلوبه الخاص في طريقة وضع العطر. ولكن ما هي الطرق الأفضل ليدوم عطرك لوقت أطول؟

وفي هذا المجال، ينصح موقع Mind Body Green بعدم فرك المعصمين ببعضهما البعض بعد رشهما بالعطر، لأن الاحتكاك يساعد على تكسر المواد الكيميائية فيه وبالتالي يتبخر العطر بشكل أسرع.

وتقول فنانة التجميل الأمريكيّة روزي جونستون إنّ مكونات العطور سيما المصنوعة من الحمضيات والأزهار لها عمر أقصر وفركها على المعصمين يؤدي إلى تسريع عملية اختفاء رائحتها.

أما من أين أتت عادة فرك المعصمين ببعضهما البعض فتقول جونسون: “أعتقد أنه أمر غريزي، عندما ترتدي شيئاً ما خاصة على معصميك، فإنهما سيعرقان وستقوم بفركهما معاً للتخلص من العرق وهذا أمر منطقي عندما ترى أن هناك عطراً على معصميك”.

وأضافت: “بمرور الوقت، قد يعتقد الناس أن تقنية -فرك المعصمين تساعد في مزج العطر في بشرتك- لكنها في الواقع تجعله يتلاشى بشكل أسرع”.

2- ضعه بعد الاستحمام مباشرة!

قد يبدو وضع العطر قبل الخروج من الباب مباشرة منطقياً لكن في الواقع، الأفضل هو وضع العطر بعد الاستحمام مباشرة.

وفقاً لما ذكره موقع FragranceX المتخصص في بيع العطور، فإن وضع العطر على جسدك بعد الاستحمام مباشرة يؤدي إلى ترطيب بشرتك وتثبيت عطرك بشكل أفضل.

3- ضعه على نقاط النبض في جسمك!

يتفاعل العطر مع الحرارة، ويمكن أن يساعد وضعه على نقاط النبض في إطلاق الرائحة طوال اليوم.

جرب رش مؤخرة عنقك أو باطن المرفقين أو الرسغين واستمتع بالنتيجة.

4- رطِّب بشرتك

حتى تحتفظ البشرة بالعطر، يجب أولاً أن تُرطَّب، لذا عليك أولاً وضع مرطب أو كريم على البشرة لكن تذكر ألا تفوق رائحة المرطب رائحة العطر.

فاختلاط الروائح قد يكون مزعجاً للآخرين، ويجب أن تساعدك رائحة عطرك الرقيقة على تحسين حضورك أمام الآخرين وليس إبعادهم عنك.

5- احفظه بعيداً عن الضوء

قد يبدو لطيفاً أن نضع زجاجات العطور قرب النافذة، ولكنه أسوأ مكان تحفظها فيه.

والسب هو أن الضوء وخاصة ضوء الشمس سوف يفكك جزيئات العطور وبالتالي تأكسدها وتغير رائحتها.

6- رش العطر فوق أذنيك وخلف شحمتها

يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكن القاعدة هنا تقول إنه كلما كانت بشرتك أكثر دهنية ستتمكن من الحفاظ على رائحة العطر بشكل أطول، وبما أنّ الجزء العلوي من أذنيك والشحمتين أكثر دهنية قليلاً من باقي أنحاء جسمك فإنها ستكون مكاناً مناسباً لرش العطر.

7- لا تضعه على ملابسك!

كما ينصح الموقع ذاته بوضع العطر على الجسم مباشرة دون وضعه على الملابس، فرائحة العطر أفضل وتدوم أطول عندما تكون قادرة على الامتزاج مع الزيوت الطبيعية للجسم.

8- لا تخزن العطور في حمامك

تعمل الحرارة والضوء والرطوبة على تكسير جزيئات العطر مما يقلل من جودته وقوته، ولذلك تنصحك مجلة كوزموبوليتان هي مجلة أمريكية شهرية للموضة والترفيه للنساء بتخزين زجاجات العطور في مكان بارد وجاف، مثل خزانة غرفة النوم، وبعيداً عن النوافذ.

9- تفحص مستوى التركيز

أما موقع Gentleman’s Gazette فيشرح لك أنّ هناك أنواعاً مختلفة من العطور، ومدى فهمك لمعنى مستوى تركيز العطر ونقائه سيمنحك فكرة عن الفترة التي يستمر فيها على جسمك وملابسك.

فمثلاً، العطر ذو مستوى التركيز الأعلى يتراوح بين 15 و40%، وهذا يعني دوام العطر حوالي 8 ساعات.

10- ضع المنتجات المطابقة على عطرك

إن استخدام مجموعة من المنتجات المُعطرة، مثل غسول الجسم المُعطر نفسه والمرطب والعطر، سيساعدك في جعل رائحتك تدوم لفترة أطول.

فهناك الكثير من أنواع العطور التي تباع على شكل مجموعة مكونة من هذه المنتجات الـ3.

أما إذا لم يكن لديك مجموعة المطابقة، فتنصحك مجلة ماري كلير البريطانية-الفرنسية الشهيرة بوضع الفازلين على جسمك قبل رش عطرك حيث سيوفر ذلك قاعدة تساعد عطرك على الاستمرار طوال اليوم.