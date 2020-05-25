إليكم 5 عادات حياتية تبعد الأرق وتسهّل النوم بعمق

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يرتبط نقص النوم بعدة مشاكل صحية، فالنوم أقل من 7 ساعات يومياً يُضعف الذاكرة ويسبب شعوراً بالتعب ونقص الطاقة، ويمكن أن يكون عاملاً من عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب والسكري.

وعليكم إتباع هذه العادات الحياتية لإبعاد الأرق وتسهيل النوم بعمق:

* التوقّف عن تناول مشروبات وأطعمة غنية بالكافيين (مثل الشوكولا) قبل النوم، بـ 3 ساعات على الأقل.

* الاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم، بغض النظر عن تأخر وقت الذهاب إلى الفراش أحياناً.

* التعرض للشمس بشكل مباشر وليس من وراء زجاج، هو من أفضل الطرق للحصول على فيتامين “د”، وهو ضروري لانتظام دورات النوم، وتعزيز يقظة الذهن خلال النهار.

* إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف قبل موعد النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق للشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النعاس.

* التنفس الجيد لخفض مستوى التوتر، من تقنيات التنفس المفيدة استنشاق الهواء لمدة 4 ثوانٍ، وحبسه في الصدر 7 ثوانٍ ثم الزفير ببطء خلال 8 ثوانٍ، كرر تمرين التنفس قبل النوم 3 مرات لتنعس بسهولة.

* النشاط البدني خلال النهار، مثل المشي والسباحة، يساعد على النوم بسهولة.